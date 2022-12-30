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موسكو: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 68 مرة خلال 24 ساعة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:49 م
موسكو: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 68 مرة خلال 24 ساعة الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضى الجمهورية الشعبية 68 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي دونيتسك بـ319 قذيفة من مختلف الأسلحة، موضحة أنه تم تسجيل 68 واقعة قصف من جانب التشكيلات الأوكرانية المسلحة، كما تم تنفيذ 39 عملية قصف براجمات هيمارس الأمريكية ومدفعية من عيارات 155 و152 و122 مم، وتم تنفيذ 17 عملية قصف من راجمات الصواريخ ومن المدفعية عيار 152 و122 مم في اتجاه مقاطعة جورلوفسكي.

ولفتت إلى تعرض 6 مناطق سكنية إلى القصف الأوكرانى وهى جورلوفكا، وياسينوفاتايا، وكشتانوفوي، ومينرالنويه، وماكيفكا، وألكساندروفكا.

من جانب أخر قال إيفان فيليبونينكو المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لروسيا في جمهورية لوهانسك الشعبية، اليوم الجمعة، إن القوات تمكنت من قتل 85 مسلحا من الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف فيليبونينكو "خلال الـ24 ساعة الماضية، عانت أوكرانيا من خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات العسكرية، وذلك نتيجة للعمليات الهجومية النشطة للقوات الشعبية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح أن القوات الشعبية دمرت أيضا دبابتين وثلاث ناقلات جند مدرعة و16 مركبة آلية خاصة تابعة للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الشعبية الموالية لروسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مقتل 100 جندي من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي.

وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تمكنت القوات من تدمير دبابتين ونظام إطلاق صواريخ متعدد وست عربات مدرعة، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين بدون طيار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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