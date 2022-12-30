شهدت مناطق مُتفرقة بشمال الضفة الغربية، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابًا أصيب بالرصاص المطاطي فيما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المُسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في قرية "أوصرين" جنوب محافظة "نابلس"، وذلك بعد تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح، الذي أعدمه جندي إسرائيلي من مسافة الصفر في بلدة "حوارة" في الثاني من الشهر الجاري.
وفي المُحافظة ذاتها، أصيب 25 فلسطينيًا آخرين بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي، جراء قمع الاحتلال لمظاهرة أسبوعية لمناهضة الاستيطان في قرية "بيت دجن".
وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بالاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرى "رمانة" و"الجلمة" و"يعبد" بمُحافظة "جنين".
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية "الجلمة" بعد اندلاع مواجهات قرب حاجز "الجلمة" العسكري، وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها.
وفي مُحافظة "قلقيلية"، أصيب سبعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة صحفيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
واعتدى جنود الاحتلال - حسب شهود عيان - على المُشاركين في المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.
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