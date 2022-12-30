منير المصرى رئيسا لشعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية لمدة 4 سنوات

كتب إسلام سعيد

اختير منير المصري رئيسًا لمجلس إدارة شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية لدورة جديدة تبدأ من 29 ديسمبر الجاري ولمدة 4 سنوات مقبلة، ويضم التشكيل هندي مصطفي هندي، وفريد علي محمد نائبين أول وثان، وخالد شوقي سكرتيرًا عامًا للشعبة.

جاء ذلك خلال جلسة الإجراءات التي عقدتها الجمعية العمومية للشعبة أمس الخميس برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بحضور أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة، وأشرف خضر عضو مجلس إدارة الغرفة، واختارت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشعبة بالتزكية، الذي اختار هيئة مكتبه بالتزكية أيضًا.

أكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عقب إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة ،على أهمية دور الشعبة خلال المرحلة القادمة في عملية التأهيل والتدريب لطالبي العمل ، قائلاً "هم أبناؤنا وأهالينا" ، ولابد من مساندتهم طبقًا لمتطلبات العصر الحديث التي تحتاجها الاسواق الخارجية.

وطالب "العربي"، الشعبة الاستفادة من أكاديمية التجزئة بالغرفة في عملية التدريب والتأهيل على أحدث البرامج التدريبية، والغرفة لن تدخر أي جهد في مساندة الشعبة من أجل تنمية قطاعها الذي يمثل أهمية خاصة.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الشعبة القادم تشكيل مجموعة لجان متخصصة في الموضوعات المختلفة التي تهم هذا القطاع.