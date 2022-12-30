اليوم السابع
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مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون يستقبل وفدا أمنيا من شرطة دبى.. صور

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:16 م
مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون يستقبل وفدا أمنيا من شرطة دبى.. صور وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، وفدا أمنيا من المؤسسة العقابية والإصلاحية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبى، لمطالعة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم.
 
كما تفقدوا المستشفى وما بها من عيادات، ومدى الرعاية الطبية المتوفرة للنزلاء فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية والملاعب الرياضية، والاطلاع على ما يتم تقديمه من برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم، يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية. 
      
وقد لاقت تلك الزيارة استحساناً من أعضاء الوفد، حيث أشادوا بالتجربة والنموذج المصرى المتميز فى تطبيق السياسة العقابية الحديثة.
 
تُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر، بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء، وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل وحرصاً على تبادل الخبرات والوقوف على التجربة المصرية الحديثة فى مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
 
وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (1)
وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (1)

وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (2)
وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (2)

وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (3)
وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (3)

وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (4)
وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (4)

وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (5)
وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (5)

وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (6)
وفد من شرطة دبى يزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (6)

 


مراكز الاصلاح

الداخلية

سجون

حقوق الانسان

وادي النطرون



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