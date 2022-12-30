محافظ المنيا يتفقد المنفذ الثابت لبيع السلع بأسعار مخفضة فى مدينة سمالوط

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المنفذ الثابت لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، لمختلف فئات المواطنين، بجوار الإدارة الزراعية بمدينة سمالوط، بالتعاون مع مديرية التموين، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، ولضمان عدم تعطيش الأسواق وكذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.
رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ونواب رئيس مدينة سمالوط.
أوضح المحافظ، أن هذا المنفذ يأتي ضمن سلسلة من المنافذ التي تم افتتاحها بمختلف مراكز المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.
كما شدد المحافظ، على تكثيف الحملات التموينية للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تكثيف تواجد المنافذ التموينية المتنقلة لتجوب كافة القري، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التموين.
رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ونواب رئيس مدينة سمالوط.
أوضح المحافظ، أن هذا المنفذ يأتي ضمن سلسلة من المنافذ التي تم افتتاحها بمختلف مراكز المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.
كما شدد المحافظ، على تكثيف الحملات التموينية للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تكثيف تواجد المنافذ التموينية المتنقلة لتجوب كافة القري، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التموين.
محافظ المنيا يتفقد المنفذ الثابت لبيع السلع الغذائية (1)
محافظ المنيا يتفقد المنفذ الثابت لبيع السلع الغذائية (2)
محافظ المنيا يتفقد المنفذ الثابت لبيع السلع الغذائية (3)
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