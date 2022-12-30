محافظ الدقهلية يتابع تقارير الوحدات المحلية بالتصدى لأعمال البناء المخالف

الدقهلية ــ محمد الحبشي

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تقارير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة، "دكرنس، بلقاس، المطرية" لإزالة عدد من حالات البناء المخالف وبالتعدي علي الأراضي الزراعية.

وشهدت مدينة المنصورة متابعة أعمال إزالة تعدٍ على أرض زراعيه، بكوم الدربي عبارة عن سور بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 80 مترا مربعا، وتم مصادرة كميات البلوك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشهدت مدينة دكرنس تنفيذ أعمال إزالة مبنى من البلوك الأبيض والمونة الأسمنتية، بقرية ميت طريف مقام بالمخالفة وبدون ترخيص، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مدينة الكردي، تمت متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لسقف منزل بكفر الكردى بدون الحصول على ترخيص، وتم فك الشدة الخشبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة بلقاس، تمت متابعة تنفيذ أعمال إزالة مزرعة سمكية، على مساحة خمس أفدنة بجمعية الأمل لاستصلاح الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بقلبشو ، وذلك بالتنسيق مع المراقبة العامة للتعاونيات بالدقهلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة المطرية، تمت متابعة تنفيذ أعمال التصدي في المهد لحالة تعدٍ بالبناء المخالف، علي قطعة أرض علي مساحة 80 مترا مربعا بالمدينة بمنطقة الجسر الواقي، أرض ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير، حيث تم الإزالة الفورية في المهد لأساس من الطوب الأبيض، وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.