اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

متهم يعترف: نستخدم المحمول لتسهيل التواصل مع العملاء لبيع المخدرات

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:00 ص
متهم يعترف: نستخدم المحمول لتسهيل التواصل مع العملاء لبيع المخدرات حبس - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف متهم بمزاولة بيع مواد مخدرة، بعد ضبطه من قبل الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، بمنطقة البساتين، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهوتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(35 ألف جنيه) تقريبا.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


متهم

مخردات

حيازه

اعتراف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة