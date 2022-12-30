متهم يعترف: نستخدم المحمول لتسهيل التواصل مع العملاء لبيع المخدرات

اعترف متهم بمزاولة بيع مواد مخدرة، بعد ضبطه من قبل الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، بمنطقة البساتين، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(35 ألف جنيه) تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.