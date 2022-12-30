لجنة تحقيق روسية: العثور على أكثر من ثلاثة آلاف قتيل مدني في "ماريوبول"

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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية العثور على أكثر من ثلاثة آلاف قتيل مدني في مدينة " ماريوبول " بعد تحريرها.

وذكرت اللجنة الروسية في بيان اليوم الجمعة "أنه خلال فترة تنظيم الجيش الروسي لممرات إنسانية، وضع جنود الحرس الوطني الأوكراني عقبات مصطنعة أمام الإخلاء من المدينة".. مضيفة "عثرنا في شهر أبريل الماضي فقط على جثث 51 مدنياً في المواقع، التي غادرتها القوات الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه بعد التحرير الكامل والمعاينة للمدينة بلغ عدد الجثث أكثر من 3 آلاف.

وأشارت اللجنة الروسية إلى أنه بناءً على المعلومات الواردة، رُفعت دعوى جنائية ضد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية زالوجني وقائد عملية القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية بافليوك، وقائد مجموعة "فوستوك" العملياتية التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق سودول وقائد الحرس الوطني الأوكراني الفريق سوان.