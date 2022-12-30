ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز الجوية والبحرية، وكذلك صواريخ إس 300 الموجهة المضادة للطائرات، على الطاقة والبنية التحتية المدنية في المناطق الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية لأوكرانيا".

وفقًا لبيانات الهيئة فقد "تم استخدام 69 صاروخا من صواريخ كروز. أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية 54 منها".

وقالت هيئة الأركان إن "القوات الروسية تواصل استخدام شبكة مرافق الرعاية الصحية المدنية في الأراضي التي استولت عليها لمعالجة الجرحى من الجنود الروس ومرتزقة الشركات العسكرية الخاصة".

وأوضحت أن "الطائرات الأوكرانية شنت 12 غارة على مناطق تمركز فيها الغزاة وضربت موقع منظومة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الروسية،وأن القذائف الصاروخية والمدفعية للقوات الأوكرانية أصابت خلال اليوم الحالي أربعة مراكز قيادة وثلاث مناطق تمركز لقوات الروسية".