طقس الإسكندرية اليوم.. هطول أمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى تسجيل 13 درجة

الإسكندرية - أحمد الزغبي

رصد "اليوم السابع" صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، هطول أمطار منذ صباح اليوم، مع انخفاضا فى درجات الحرارة, وتكون درجات الحرارة اليوم العظمي 20 درجة والصغري 13 درجة مئوية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26

كان اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشار محافظ الاسكندرية ،إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الجمعة برئاسة اللواء محمود نافع، هطول أمطار علي شرق الإسكندرية غزيرة في صباح اليوم الجمعة ، مع استمرار تمركز عدد من سيارات ومعدات وبدالات الشركة ، والتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس اولا بأول



طقس الإسكندرية والأجواء الشتوية (1)



طقس الإسكندرية والأجواء الشتوية (2)



طقس الإسكندرية والأجواء الشتوية (3)



طقس الإسكندرية والأجواء الشتوية (4)