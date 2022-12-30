طرح وحدات سكنية جديدة فى برج العرب الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوحدات السكنية، عن طرح وحدات دار مصر برج العرب بالإسكندرية 2023، وطريقة حجز وحدات دار مصر برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن عمليات طرح الوحدات السكنية بمختلف المشروعات والمستويات لتلبية رغبات المواطنين باجمالى 22 ألفًا و335 وحدة.

وكشف جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن تفاصيل جديدة بشأن وحدات دار مصر برج العرب بالإسكندرية، حيث يتراوح مساحتها ما بين 100 إلى 150 م2 وذلك بمدن برج العرب الجديدة، 15 مايو، العبور، دمياط الجديدة، وذلك ضمن عمليات طرح الوحدات السكنية بمختلف المشروعات والمستويات لتلبية رغبات المواطنين باجمالى 22 ألفًا و335 وحدة.

واضاف جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن يعلن عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوحدات السكنيه لعام 2023 بمختلف المشروعات والمستويات لتلبية رغبات المواطنين باجمالى عدد (22335 وحدة)، والتى من ضمنها عدد ( 512وحدة ) بمشروع دار مصر بمساحات تتراوح من ( 100:150م2) بمدن ( برج العرب الجديدة -15مايو-العبور-دمياط الجديدة) بمقدم حجز 80 الف جنيه، من خلال شروط الطرح واسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على الموقع الإلكترونى لبنك الإسكان والتعمير اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/1/15

وأشار جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن مقدم حجز وحدات دار مصر برج العرب، يبلغ 80 ألف جنيه للوحدات المطروحة فى برج العرب الجديدة، وان موعد حجز الوحدات على حسب الموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى لبنك الإسكان والتعمير، اعتبارًا من يناير العام الجديد 2023.

ومن المقرر أن يكون مشروع دار مصر فى برج العرب بالإسكندرية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث تم طرح 624 وحدة سكنية بمدينة برج العرب بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 150 مترًا لخدمة 3120 ألف نسمة.



مدينة برج العرب الجديده



وحدات سكنية برج العرب







