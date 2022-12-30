اليوم السابع
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الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:22 م
أكرم القصاص
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صرف صحى الإسكندرية: رفع حالة الطوارئ واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:00 م
صرف صحى الإسكندرية: رفع حالة الطوارئ واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق اللواء محمود نافع رئيس الصرف الصحى بالإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبئ عن الشبكات، وعلي خفض مناسيب البيارات، واستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة، استعدادا لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

وأضافت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية،: استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار غدا السبت 31 ديسمبر 2022 تكون خفيفة في أول اليوم وتكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة بنسبة حدث 40% تقريبا، مع تمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة  بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وعلي صعيد آخر، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على بكل حزم لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون. 

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال. 




 

 


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