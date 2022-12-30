صحف بريطانيا تنعى بيليه: بيتهوفن كرة القدم وتجاوز تأثيره الثقافى اللعبة

كتبت ريم عبد الحميد

نعت الصحف البريطانية نجم كرة القدم السابق البرازيلى بيليه، الذى توفى مساء أمس الخميس عن عمر 82 عاما بعد معاناة مع السرطان. وقالت صحيفة التليجراف إن رقم 10 العظيم فى البرازيلى، وهو رقم فانلة بيليه، ولد من أجل كرة القدم وكان أعظم لاعب على الإطلاق، وهو بيتهوفن اللعبة.

وأضافت الصحيفة أنه فى حين أن دييجو مارداونا وألفريدو دى ستيفانو ويوهان كرويف وليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو لديهم جميعا مطالب مشروعة بلقب أعظم لاعب كرة فى كل العصور، إلا أن بيليه، الذى ظل الحالة الأكثر إلحاحا لفترة طويلة، يعتبر الأفضل.

من جانبها، قالت صحيفة الجارديان إن بيليه وضع المعايير التى نحكم على أساسها لمن العظمة فى كرة القدم، ولم يكن يحظى بالتقدير فى البرازيل فقط، لكنه كان بحق أول نجم كرة قدم عالمى. وأضافت أن بيليه كان بالتأكيد رياضيا موهويا للغاية كان من الممكن أن يتألق فى أى عمر، لكن مسيرته تزامنت مع العصر الذهبى لكرة القدم البرازيلية، عندما كانت اللعبة حقا مركز الحياة الثقافية والانتشار المتفجر للتلفاز الذى ضخم من وجوده بشكل كبير فى كل مكان، وبالتالى كان بيليه أول لاعب كرة قدم برازيلى تجاوز تأثيره الثقافى اللعبة، وأول لاعب كرة قدم عالمى مشهور.

وقد عبر عن هذا لحظتين؛ الأولى عندما وصل بيليه إلى الألف هدف فى مسيرته عام 1969، حيث تحول الإعلام البرازيليى إلى سيرك عملاق يتتبع بيليه فى كل خطوه. ثم مباراة نهائى كأس العالم 1970 التى فازت فيها البرازيل على إيطاليا 4-1، والتى شهدت ما قد أن يكون أحسن أداء لأى فريق على الإطلاق. وكان المعيار الذهبى الذى وضعه بيليه نفسه هو الكرة الجميلة.