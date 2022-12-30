صحف البرازيل تنعى بيليه وتصفه بـ"ملك كرة القدم الخالد"

فاطمة شوقى

نعت صحف البرازيل وفاة ، بيليه ، أسطورة كرة القدم البرازيلية ، والذى توفى عن عمر يناهز 82 عاما بعد عام من محاربة سرطان القولون لأكثر من عام، وتصدرت الصحف البرازيلية بعناوين حزينة للغاية.

وقالت صحيفة أو جلوبو في صفحتها الرئيسية بعنوان "وفاة بيليه .. ملك كرة القدم الخالد"، إن بيليه ملك كرة القدم وبطل العالم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي، عانى في أيامه الأخيرة بسبب اصابته بسرطان القولون والذى يعتبر السبب في وفاته".



بيليه

وقالت جلوبو اسبورت ، احدى الصجف البرازيلية الشهير "وفاة بيليه ، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد معاناته مع سرطان القولون".

أما صحيفة باند ، فقالت "العالم يحزن على موت بيليه ، ملك كرة القدم" ، كما قالت فولها دى ساو باولو "بيليه الأفضل على الاطلاق".



او جلوبو

وأشارت الصحيفة إلى أن بيليه هو الذى أدخل فكرة البرازيل في خيال الكوكب بأسره، وتم اختيار لاعب كرة القدم "رياضى القرن" من قبل صحيفة ليكيب الفرنسية في عام 1980 ، وقال عنه آندي وارهول ، فنان البوب ​​الذي توقع المجد الفوري لمدة 15 ثانية لجميع البشر: "سيشتهر بيليه لمدة 15 قرنًا". حقق اللاعب وقف إطلاق النار عام 1969 في الحرب الأهلية .

وقال لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ، الذي سيتولى رئاسة البلاد الأحد المقبل ، أنه "لم يكن هناك أبدًا 10 أشخاص مثله" ، وفي تغريدة على موقع تويتر ، احتفل بمشاهدته وهو يلعب.

كما تحدث الرئيس المنتهية ولايته ، جاير بولسونارو ، من خلال بيان رسمي من الرئاسة وصف فيه بيليه أنه بالإضافة إلى كونه رياضيا عظيما فهو مواطنا عظيما ووطنيا.



باند

وكان بيليه خضع لعملية جراحية في سبتمبر 2021 لسرطان القولون ، دون علاجات كيميائية، وتم إدخاله في 29 نوفمبر ، وبعد أيام أفادت المستشفى أنه كان يعالج أيضًا من عدوى في الجهاز التنفسي نتيجة لفيروس كورونا ، وفقًا لابنتيه.