روسيا تنفى وجود شيشانيين على الحدود مع كرواتيا

وصفت السفارة الروسية في سراييفو مزاعم الصحافة الغربية عن "شيشانيين عالقين على حدود البوسنة والهرسك مع كرواتيا بعد فرارهم من التعبئة فى الجيش الروسى" بأنها "تهيّئات مغرضة"، بحسب "روسيا اليوم".
ولم تعلق السفارة الروسية على هذه التقارير، وقالت في بيانها: "نحن نراقب تطورات الوضع عن كثب. كما أنه لم تردنا أي طلبات من المواطنين الروس بهذا الخصوص".
وزعمت وسائل إعلام غربية أن العشرات من الشيشان الروس فروا من التعبئة العسكرية في روسيا، وعالقون الآن على الحدود بين البوسنة والهرسك وكرواتيا يريدون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أكتوبر الماضى القضاء على أكثر من 650 مقاتلا أوكرانيا وجرح أكثر من 300 آخرين على محور نيكولاييف - كريفوي روغ في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.
وقال قديروف: "تم القضاء على أكثر من 657 مقاتلا من قوات كييف وجرح 300 آخرين في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر على محور نيكولاييف - كريفوي روغ".
كما أكد تدمير 8 دبابات و5 مدرعات و20 ناقلة جنود على هذا المحور.
وأضاف أنه تم تصفية 95 جنديا أوكرانيا آخرين في قطاع قوات "أخمات" الخاصة.
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