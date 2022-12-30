رئيس الإمارات يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي

وكالات

قالت شبكة "سكاي نيوز"، إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات.

وبعد اختتام مباريات كأس العالم يوم 18 ديسمبر، بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئي ، برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة نجاح كأس العالم.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أيضا بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح البطولة.

واختتمت بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022"، إثر فوز منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، باللقب لأول مرة منذ 1986، بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب فرنسا، بطل البطولة السابقة.