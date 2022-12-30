حياة كريمة.. مشروعات لخدمة أهالى 27 قرية فرعية فى الكلح شرق بإدفو.. صور

أسوان - صلاح المسن

تطوير مدارس ومستشفيات ومحطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى كافة المجالات بأسوان، حيث تعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان.

ومن القرى المدرجة بمبادرة تطوير الريف المصرى، قرية الكلح شرق بمركز إدفو شمال محافظة أسوان والتى تضم 26,6 ألف نسمة موزعين على 27 قرية فرعية وتابع ونجع، وفى مقدمة المشروعات بقرى ونجوع الكلح شرق مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بالدقاديق بنسبة 100% وبقدرة تصل إلى 100م3/الساعة، ومن المشروعات الجارية أيضا بقروى الكلح شرق

مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بالدقايق، وإحلال وتجديد مدرسة الكلح شرق الإعدادية الجديدة ومكاتب بريد المفالسه والدقاديق وكوبرى الدقاديق بنسبة 100% لكل مشروع، ومشروع إنشاء السوق الأسبوعى بالدقاديق بنسبة 95 % لكل منهما، علاوة على مشروع إنشاء المجمع الزراعى بالكلح شرق بنسبة 93%، ومجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمع، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة

أيضًا مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 81 %.ومجمع الخدمات الحكومية بالكلح شرق، يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان، حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن

مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية الرئيسيه وتوابعها

ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

ومن المشروعات الحيوية بقرية الكلح شرق بمركز إدفو مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الكلح شرق.

و تم التشديد على الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير حيث يتم تغيير وإستبدال المقاوليين المنفذين لبعض المشروعات فى حالة رصد أى تباطئ فى التنفيذ، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن قرى محافظة أسوان، تشهد عمل يومى متواصل لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن.

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري. بمراكز محافظة أسوان.

كما شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة، مع الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهًا بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقًا للبرامج الزمنيةالمقررة لها، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلىتنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية توابع و380 نجعا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وشمل حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسوان، الانتهاء من 516 مشروعا فى كافة قطاعات العمل العام، وجارى العمل فى 682 مشروعا، مع تنفيذ 233 قافلة طبية مجانية، إستفاد منها حوالى 400 ألف مواطن ومواطنة، بجانب تنظيم 474 ندوة تثقيفية ودورة تدريبية، وأيضًا تنفيذ 1140 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية استهدفت حوالى 58 ألف مواطن، بالإضافة إلى تنظيم 178 ندوة ولقاء جماهيرى ضمن مبادرة (لتسكنوا إليها)، وكذا إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 1857 مواطنا ومواطنة.



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



حياة كريمة (1)



حياة كريمة (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



