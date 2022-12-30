حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء 30 مشروعًا فى قطاع الصحة بمركز ببا

بنى سويف هانى فتحى.

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ، إنه يجرى العمل فى 30 مشروعا يجرى تنفيذها فى القطاع الصحى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ومدينة ببا جنوب المحافظة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.



وأضاف مدحت صلاح، لـ"اليوم السابع" أنه يجرى العمل مشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" والذى ينفذه جهاز التعمير، ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها فى القطاع الصحى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ومدينة ببا.





وأضاف مدحت صلاح، أن قرية سدس شهدت إنشاء مجمع الخدمات بالقرية،والذى بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%، وتبلغ مساحته 560 مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشمل(مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين،مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري)، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير والإسكان،لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروى وتوابعه.