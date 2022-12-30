حياة كريمة المنيا.. المشروعات تغزو القرى.. والأهالى: الحلم يتحقق.. صور

تشهد قرى محافظة المنيا تطورا كبيرا مع مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وكان من نصيب محافظة المنيا فى المرحلة الأولى 192 قرية و757 تابعا لها بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، وبعد مرور وقت قصير على أطلاق تلك المبادرة تحولت القرى إلى خلايا نحل تعمل ليل نهار من أجل أنجاز تلك المشروعات، والتى يأتى فى مقدمتها الصرف الصحى والوحدات الصحية التى انتهى منها الكثير وتم تسليم عدد منها بشكل مبدئى.

قال محمد صالح أحد الأهالى بمركز أبوقرقاص، إن مبادرة حياة كريمة ليس مجرد مبادرة، إنما هى مشروع عملاق يغزو كافة القرى بالمحافظة وحقق حلم الأهالى فى مشروعات كانت بالنسبة لهم مجرد حلم، لم يكن أحد يصدق أن يرى تلك الصروح فى قرية بالمنيا، وخير دليل على ذلك الوحدة المحلية باتليدم والتى تشهد الكثير من المشروعات منها مشروع الصرف الصحى لقرية سفاى ومنشأة النصر ونزلة مكين محطة الرفع ونزلة السرو محطة الرفع وقرية ساقية موسى وغيرها من القرى التى يجرى فيها تنفيذ أعمال الصرف الصحى.

وأضاف باسم لطفى أحد الأهالى، أن مشروعات حياة كريمة لا تتوقف فهناك إنشاء مركز طبى تأمين صحى شامل بقرية اتليدم والوحدة الصحية بقرية سفاى وساقية موسى ومركز الأسرة الأمومة والطفولة باتليدم، إلى جانب مجمع الخدمات الزراعية وإنشاء سوق حضارى بقرية منشأة النصر ومد خطوط الغاز الطبيعى وسفاي.

ولفت إلى إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز ورفع كفاءة وتطوير المبنى والسور والملعب مركز شباب اتليدم ودعم المياه للمناطق المحرومة بقرية اتليدم.

وأشار رجب محمد أحد الأهالى إلى وجود العديد من المشروعات المتنوعة فى الوحدة المحلية لقرية جريس التابعة لمركز ابوقرقاص أيضا ومنها محطة صرف الحسانيه وابوالصفا ونزلة جريس، كذلك مركز شباب بقرية ابوالصفا والوحدة الصحية والوحدة الصحية بمنتوت، وأضف إلى ذلك الوصلات المنزلية بمنتوت، والوحدة الصحية بنزلة جريس ونزلة جريس والمجمع الحكومى بجريس والمجمع الزراعى بجريس.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مبادرة حياة كريمة شملت 192 قرية و757 تابعا لها، بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، فى 5 مراكز هى ديرمواس، ملوى، أبوقرقاص، مغاغة، العدوة، مع أصافة، مركزى، سمالوط، وبنى مزار فى المرحلة الثانية بواقع 102 قرية.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة على المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ كافة المشروعات، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.