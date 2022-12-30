اليوم السابع
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الجمعة، 30 ديسمبر 2022 03:48 م
أكرم القصاص
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حصول طالبة من ذوي الهمم ببنى سويف على سابع العالم وانضمامها لمنتخب مصر للجودو

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 03:21 م
حصول طالبة من ذوي الهمم ببنى سويف على سابع العالم وانضمامها لمنتخب مصر للجودو الطالبة هاجر جمال
بنى سويف هانى فتحى

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تقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتهنئة لمسؤولى قطاع التربية والتعليم بعد فوز "بنت بني سويف" الطالبة هاجر جمال الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين وحصولها على المركز السابع في أول بطولة للعالم في لعبة الجودو للمكفوفين، والتي استضافتها دولة أذربيجان  خلال شهر نوفمبر الماضي.

كما توجه المحافظ بتهنئة خاصة للطالبة وأسرتها على هذا التميز والإنجاز، لاسيما وأنها كانت اللاعبة الوحيدة التي مثلت مصر في البطولة، مؤكداً على أهمية تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمثل تلك النماذج المشرفة التي لم تمنعها ظروفها  إعاقتها البصرية من التميز والنجاح بل على العكس كانت دافعا وحافزا قوياً للنجاح، معرباً عن ثقته وأمله للطالبة باستمرار التوفيق على المستويين العلمي والرياضي.

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة، بأنه وقع الاختيار على الطالبة هاجر جمال محمد للانضمام لمعسكر منتخب الجودو للمكفوفين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، والتي تستضيفها مصر خلال شهر مارس 2023 بمدينة برج العرب الإسكندرية، مشيراُ إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لها  لتحقيق الإنجازات مع المنتخب، خاصة في ظل الدعم والاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لذوي الهمم والعمل على توظيف طاقاتهم ودمجهم في المجتمع.

 


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