حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى البساتين 4 أيام

كتب ـ أحمد حسنى

أمرت نيابة البساتين، بحبس متهم بترويج المواد المخدرة في منطقة البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستكمال التحريات حول الواقعة.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(35 ألف جنيه) تقريبا.