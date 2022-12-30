حبس عامل بتهمة النصب على المواطنين برسائل إلكترونية وهمية فى البساتين

قررت نيابة البساتين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين باستخدام صفحات مخترقة، وإرسال رسائل وهمية للمواطنين للنصب عليهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بارتكاب العديد من وقائع القرصنة الإلكترونية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحرر محضر واخطرت النيابة العامة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (عامل مخبز ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإرتكاب العديد من وقائع القرصنة الإلكترونية والنصب عن طريق إستئجار صفحات مخترقة لبعض البنوك بالخارج وربطها بحسابه بتطبيق "تيليجرام" وإرسال رسائل وهمية بطريقة عشوائية لبعض عملاء تلك البنوك تتضمن مطالبتهم بتحديث البيانات الخاصة بهم من خلال رابط ولدى قيام العميل بفتح الرابط يقوم بتحويله مباشرة للصفحة المخترقة، والتى يتمكن من خلالها التحصل على بياناته وأرقام حساباته البنكية والأرقام السرية وإجراء عمليات شراء إلكترونية لأجهزة حاسب آلى عبر أحد المواقع وسداد ثمنها من خلال تلك الحسابات المستولى عليها وشحنها للبلاد عبر شركات الشحن وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم بإرشاده ضبط (حقيبة ظهر تحوى مبلغ مالى 345 ألف جنيه - مشغولات ذهبية " 5 غويشة - سلسلة - خاتم" - هاتف محمول) جميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.