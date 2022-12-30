حبس عاطل بتهمة الإتجار فى المخدرات بالبساتين

قررت نيابة البساتين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المخدرات.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ35 ألف جنيه تقريبا.
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