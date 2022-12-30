حبس عاطل بتهمة الإتجار فى المخدرات بالبساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المخدرات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ35 ألف جنيه تقريبا.