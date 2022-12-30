حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم وفى وقت لاحق ورد له اتصال تليفونى ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 مفاتيح مصطنعة – 3 هواتف محمولة - سيارة ملك أحد المتهمين "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - السيارة المستولى عليها من المُبلغ ).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب"المفتاح المصطنع"، وإستخدام السيارة المضبوطة فى إرتكاب وقائع السرقات ، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الإسلوب، وإعترفوا بإرتكابهم عدد (10) وقائع سرقة وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سيئ النية" (4 تجار خردة " لهم معلومات جنائية " مقيمين بمحافظة القليوبية) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .