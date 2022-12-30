توفيت عام 2016.. نائب "المؤهل المزور" بالكونجرس: "11 سبتمبر" قضت على حياة أمى

كتبت ريم عبد الحميد

واصلت الصحف الأمريكية نشر تفاصيل جديدة فى فضيحة نائب الكونجرس المنتخب، الذى زعم حصوله على مؤهل جامعى تبين أنه لم يحصل عليه.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه عندما ذكر النائب الجمهورى المنتخب عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، عائلته خلال حملته الانتخابية، تحدث عن قوة والدته الراحلة فاطمة ديفولدر، وكيف أنها نجت من أحداث 11 سبتمبر الإرهابية على برجى مركز التجارة العالمى حيث كانت تعمل فى هذا اليوم، لكن بعدما تعرض الناب المنتخب لضغوط متزايدة بعد الكشف عن كذبه بشأن خبرته فى العالم وتعليمه وأصول عائلته، يواجه سانتوس مزدا من الأسئلة حول ما يبدو أنها شهادات متضاربة عن وفاة أمه.

ففى تغريدتين عام 2021، نشر عنهما أولا الصحفى ياشار على، أشار سانتوس إلى أن والدته مات فى أوقات مختلفة. ففى يوليو 2021، رد سانتوس على حساب تويتر بعنوان "9/11 كان جريمة بلا ضحايا"، وقال إن 11 سبتمبر قضى على حياة والدته، لذلم سأقوم بحظر هذه الصفحة حتى لا اضطر إلى قراءة هذا مجددا.

وفى ديسمبر 2021، تحدث سانتوس عن الذكرى الخامسة لوفاة والدته فى عام 2021. وكتب قائلا: 23 من ديسمبر هذا العام يمثل خمس سنوات بعد خسارتى لأعز صديقة ومرشدة، أمى ستعيشين دائما فى قلبى.

وعلى الموقع الإلكترونى الخاص بحملته، اعترف فريق سانتوس بأنه فى حين أن والدة جورج كانت فى مكتبها فى البرج الجنوبى وقت 11 سبتمبر، عندما وقعت الهجمات الإرهابية، إلا أنها لم تكن بين أكثر من 2700 شخص قتلوا فى مركز التجارة العالمى. وأضافوا إنها نجت من الأحداث المأسوية فى هذ اليوم، لكنها ماتت بعد عدة سنوات عندما خسرت معركتها ضد السرطان.

وأكد نعيا قصيرا لديفولدر وفاتها فى 23 ديسمبر 2016، بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ 54، لكن النعى ذكر خطئا أنها كانت فى الرابعة والستين.