اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 06:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفير جديد في ليبيا

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 06:00 ص
بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفير جديد في ليبيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين آيدار أجانين سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.

ونشر المرسوم، على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية. وجاء في المرسوم "تعيين آيدار رشيدوفيتش أجانين سفيرا مفوضا فوق العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا".

وقبل توليه المنصب شغل آيدار أجانين العديد من المناصب، حيث عمل في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الروسية وممثلا لروسيا الاتحادية في الأراضي الفلسطينية ومستشارا للسفارة الروسية في الأردن وسلوفينيا، ومديرا لقناة روسيا اليوم العربية.


ليبيا

اخبار ليبيا

روسيا

بوتين

موسكو

آيدار أجانين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة