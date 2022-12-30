بوتين يصدر مرسوما بتعيين سفير جديد في ليبيا

وكالات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين آيدار أجانين سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.

ونشر المرسوم، على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية. وجاء في المرسوم "تعيين آيدار رشيدوفيتش أجانين سفيرا مفوضا فوق العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا".

وقبل توليه المنصب شغل آيدار أجانين العديد من المناصب، حيث عمل في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الروسية وممثلا لروسيا الاتحادية في الأراضي الفلسطينية ومستشارا للسفارة الروسية في الأردن وسلوفينيا، ومديرا لقناة روسيا اليوم العربية.