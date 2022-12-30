اليوم السابع
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"بوتين" معزيا "بيليه": كنت محظوظا لأنني تواصلت مع هذا الشخص الرائع

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 06:01 م
"بوتين" معزيا "بيليه": كنت محظوظا لأنني تواصلت مع هذا الشخص الرائع بوتين و بيليه
وكالات

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، عن خالص التعازي بوفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في برقية أرسلها إلى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وفقا للمكتب الصحفي بالكرملين.

ووصف الرئيس الروسي، لاعب كرة القدم بيليه بأنه الابن البارز للشعب البرازيلي، مشيرا إلى موهبته الفريدة.

وقال بوتين: "كان إدسون أرانتس دو ناسيمنتو ابنا بارزا للشعب البرازيلي، بفضل موهبته ومهاراته الفريدة ولعبه الجميل والرائع، وأصبحت كرة القدم رياضة مفضلة لملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك في روسيا".

وأضاف الرئيس الروسي: "لقد كنت محظوظا شخصيا لأنني تواصلت مع هذا الشخص الرائع، وسأحتفظ إلى الأبد بأطيب الذكريات معه".

في ديسمبر 2017، وصل وفد كبير من نجوم كرة القدم إلى روسيا، لحضور مراسم قرعة مونديال "روسيا 2018".

وصافح بيليه الرئيس الروسي بوتين، وكان النجم البرازيلي يعاني وقتها من مرض اضطر على إثره التنقل باستخدام كرسي متحرك.

 


بيليه

بوتين

وفاة بيليه

أهداف بيليه

روسيا



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