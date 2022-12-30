بايدن وأوباما ينعيان بيليه.. وصحف أمريكا: كان رمزا للبرازيل

كتبت ريم عبد الحميد

نعى الرئيس الأمريكى جو بايدن أسطورة كرة القدم البرازيلى بيليه، الذى توفى أمس الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، وقال بايدن: بالنسبة لرياضة توحد العالم معا بشكل لا مثيل له، فإن صعود بيليه من البدايات المتواضعة وتحوله إلى أسطورة كرة القدم قصة لما هو ممكن.

فيما قال الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما إن بيليه كان واحدا من أعظم من لعبوا اللعبة الجميلة، وكأحد أكثر الرياضيين المعروفين فى العالم، فهم قوة الرياضة لتوحيد الناس معنا، أفكارنا مع عائلته وجميع محبيه ومعجبيه.

وتحدثت شبكة سى إن غن الأمريكية عن بيليه وير عظمته، وقالت إنه على الرغم من أنه ولد فقيرا،إلا أن بيليه أنهى مسيرته مثيرا الجدل بكونه أعظم لاعب على الإطلاق، كان نادرا مثل محمد على كلاى، وكان نجم رياضى استطاع أن يحدث تحولا فى رياضته. وقال النجم البرازيلى نيمار إن بيليه غير كل شىء، حول الكرة إلى فن وترفيه، ومنح صوتا للفقراء وللسود، وجعل البرازيل مرئية.

وعلى الرغم من أن العالم يتجادل حول من هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق ما بين بيليه وماردونا وميسى ورونالدو، فإن حب البرازيل المخلص وإعجابهم ببيليه لا يمكن أن يقارن، والذى يمتد لما هو أبعد من كونه لاعب كرة قدم ممتاز ولكن لكون رمز لأمة.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن بيليه هو الوجه العالمى لكرة القدم، وكان بمثابة كنز وطنى لبلده البرازيل، وحقق شهرة عالمية وساعد فى جعل رياضة كرة القدم ذات شعبية فى الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن بيليه كان بطلا قوميا فى البرازيل ويحظى بشعبية حول العالم وبين الفقراء الذى نشا بينهم والأغنياء الذين التفى بهم، وبين كل من رأه يلعب.

وقال عنه أندى وارهول ذات مرة إن بيليه واحدا من قليلا تحدوا نظريتى، بدلا من 15 دقائق من شهر سيكون لديه 15 قرنا.