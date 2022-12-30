اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انقلاب تريلا محملة بالرمال علي سرادق عزاء في الفيوم وإصابة مواطن

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 01:35 ص
انقلاب تريلا محملة بالرمال علي سرادق عزاء في الفيوم وإصابة مواطن إسعاف- أرشيفية
الفيوم: رباب الجالي

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أصيب مواطن ، في حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال، داخل سرادق عزاء بقريه كحك التابعة لمركز يوسف الصديق  بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب الي مستشفي ابشواي  المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شهدت قريه كحك، حادث انقلاب سياره محمله بالرمال، علي جانب من سرادق عزاء، أثناء مرورها بجانب السرادق، وعلي الفورانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، وتبين إصابة مواطن وتم نقل المصاب الى مستشفى ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان لقي مواطن مصرعه، في حادث تصادم، وقع بين سيارتين نقل وأخري ربع نقل، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراور الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارتين نقل، وأخري ربع نقل، باتجاه القاهرة امام مدخل أبو صير، في نطاق محافظة الفيوم، وأسفر الحادث، عن مصرع مواطن، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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