الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع 66 ألفا و8 أطنان من المخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة. وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 6608 أطنان خلال الفترة من 23 ديسمبر 2022حتى 29 ديسمبر 2022.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر بـ380 طنا.

وفي قرية عين غصين، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة حوالي 80 طنا.

وفي قرية الحجاز، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات حوالي 120 طنا خلال الأسبوع الماضي.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 580 طنا من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ ثان مدينة الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1291 طنا على مدار الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينةالإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1100 طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 1025 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 400 طن من المخلفات والقمامة خلال الأسبوع الماضي، من قرى أبوخليفة، الرياح، النصر، البياضية، الشهيد، أبو طفيلة، وقرية الروضة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 555 طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 400 طن من القمامة و120 طن مواد صلبة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 525طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 612 من المدينة والقرى وتوابعها.

أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.