النيابة تباشر التحقيقات فى مصرع طفل وإصابة 4 بانهيار جزء من عقار بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تباشر نيابة الدخيلة ب الإسكندرية التحقيقات فى مصرع طفل وإصابة 4 آخرين، إثر انهيار شرفة عقار، بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الجيش، بمنطقة الدخيلة، التابعة إلى حي العجمي، غربي محافظة الإسكندرية، وطلب ملف العقار من الجهات التنفيذية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قالت الدكتورة ماجده جلاله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنها تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة، تفيد بورود بلاغ، بسقوط شرفة عقار بأول شارع يمين متفرع من شارع الجيش قبل صيدليه الأقصر نطاق حي العجمي.

وأضافت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أن الحادث أسفر عن سقوط حالة وفاة واحدة، واصابة 4 آخرين من سكان العقار، تصادف وجودهم أسفل شرفة العقار أثناء الانهيار بسبب شراء الخبز من المخبز الموجود أسفل العقار.

وأضافت وكيل وزارة التضامن: تم تكليف مريم رفعت، مسؤل الاغاثة بالمديرية، ومنال حسن، مدير ادارة العجمي الاجتماعية، رفقة عبد القادر محمد رئيس وحدة الدخيلة إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر.

وأشارت جلاله، إلى أنه بالانتقال والحصر، تبين أن العقار مكون من بدروم وطابق أرضي ودورين علويين وجزء من الثالث، وتبين سقوط شرفة الطابق الأول، لافتة أنه بإحضار ملف العقار، صادر له قرار ترميم، مؤكدة أن الحادث نتج عنه حالة وفاة واصابة 4 آخرين من سكان العقار.

أكدت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم التواصل مع أسره المتوفي والمصابين وتوجيههم لاحضار المستندات وعمل الأبحاث لصرف تعويضات الوفاه والاصابة وفقا للوائح والقوانين.