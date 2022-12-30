اليوم السابع
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المرور تحرر 24 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 01:48 م
المرور تحرر 24 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة حملات مرورية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (81649) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (24280) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (354) مخالفة السير بدون تراخيص و(11) دراجة نارية مخالفة و(51) مخالفة موقف عشوائى، و(13) مخالفة شروط الترخيص .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

حملات مرورية

تحقيق الانضباط

قائدى السيارات

مخالفة السير

مخالفة موقف عشوائى

مخالفة شروط الترخيص



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