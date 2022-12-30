"الشمس للإسكان" تسدد 15 مليون جنيه من أقساط أرض الشركة بالعاصمة الإدارية

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، عن تقرير مراقب الحسابات (ا لجهاز المركزي للمحاسبات )، على القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، ورد الشركة عليها، وتضمنت أبرز 5 ملاحظات وهي:

1- تضمنت الأرصدة الدائنة لشركة الشمس للإسكان والتعمير في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 45.063 مليون جنيه تكاليف تقديرية للموقع العام لمشروع جاردينيا الشمس، والتي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه.

وردت الشركة، أن الإدارة تقوم بدراسة البرنامج الزمني لتنفيذ تلك الأعمال.

2- لم تتأثر قائمة الدخل في 30 سبتمبر عام 2022 بالحد الأدنى المضمون المنصوص عليه بعقد المشاركة المبرم مع شركة أوليف تري للمقاولات في 25 يناير عام 2022.

وردت الشركة، أن الإدارة ستقوم بدراسة عقد المشاركة مع المطور العقاري من حيث جميع النواحي المشاركة، وسيتم المعالجة في ضوء نتائج الدراسة.

3- عدم التزام الشركة بسداد نحو 107.605 مليون جنيه تمثل باقي قيمة القسط الرابع والأخير لأرض العاصمة الإدارية الجديدة استحقاق 12 مارس عام 2022، الأمر الذي سيترتب عليه تحمل الشركة لغرامات تأخير موعد السداد، طبقًا لشروط التعاقد، خاصة وأن الشركة سبق أن تحملت 10.625 مليون جنيه غرامة تأخير سداد القسط الثالث والربع.

وردت الشركة، أنه في ضوء السيولة المتاحة وتوظيفها التوظيف الأمثل تقوم الشركة بسداد دفعات لشركة العاصمة الإدارية بما تحافظ على موقف السيولة بالشركة، وتم سداد 15 مليون جنيه خلال الفترة اللاحقة للتقرير.

4- لم يتم موافاة الجهاز بدراسة مدى الاضمحلال الذي لحق بالأرصدة المدينة للشركة، حيث بلغت متأخرات العملاء في 30 سبتمبر عام 2022 نحو 18.265 مليون جنيه تتمثل في نحو 13 مليون جنيه عملاء تمليك بعضهم صدر بشأنه أحكام قضائية منذ سنوات بفسخ العقود، إلا انه لم يتم تنفيذها حتى تاريخه، ونحو 5.3 مليون جنيه عملاء إيجارات يرجع بعضهم إلى عام 1984 منها نحو 510.44 ألف جنيه تمثل متأخرات على وحدات آلت ملكيتها للشركة، وتم التصرف فيها بالبيع.

وردت الشركة، أنه بالنسبة لمتأخرات عملاء التمليك فقد تضمنت العقود مع المشترين أن البيع غير نهائي إلا بعد استكمال سداد ما على الوحدة من أقساط، والشركة تعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها، أما عملاء الإيجارات فيتم تحصيل هذه المبالغ وتخصيص مكون لها بالموازنة.

5- لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو 744 ألف جنيه تمثل قيمة المساهمة التكافلية بنسبة (0.0025) من جملة إيرادات الشركة، وفقًا لما تقضي به المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل.

وردت الشركة، أنه سيتم احتساب قيمة المساهمة التكافلية بالمركز المالي في 31 ديسمبر عام 2022.

6- عدم حصول الشركة على باقي عائد من استثماراتها بشركة ريل ماركتينج بنحو 2.439 مليون جنيه عن توزيعات العام المالي 2017.

وردت الشركة، أنها تقوم بصفة مستمرة بمطالبة شركة ريال ماركتينج بالمستحقات عليها من توزيعات الأرباح السابقة.

7- استمرار تضمين الإنتاج التام نحو 55 مليون جنيه يمثل تكلفة 191 وحدة سكنية، ونحو 839.7 ألف جنيه تكلفة عدد 5 قطع أراضي بمشروع جاردينيا الشمس، ونحو 6.1 مليون جنيه تكلفة عدد 17 وحدة بالعمارات القديمة، هذا فضلًا عن نحو 911.2 ألف جنيه تكلفة 6 وحدات سكنية بمشروع المعراج تم التعاقد عليها، ولم يتم تسليمها للحاجزين لوجود نزاع قانوني متداول بالمحاكم.

وردت الشركة، أنها قامت بعمل دراسة تسويقية بما لديها من مخزون وتقوم بتنفيذها حسب المخطط.