وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربات هائلة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى ضد مراكز القيادة والتحكم العسكري ومنشآت الطاقة التي تكفل تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وأضاف كوناشينكوف أن الضربات حققت كل أهدافها المرصودة، ما تسبب في توقف إنتاج وإصلاح المعدات العسكرية والذخيرة، وكذلك تعطل نقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية من المناطق الغربية لأوكرانيا، ونقل إمدادات الأسلحة الأجنبية للقوات المسلحة الأوكرانية، نتيجة لتدمير خطوط النقل بالسكك الحديدية.

وأشار إلى أن نيران المدفعية أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية لوحدات اللواء الآلي رقم 14 واللواء الآلي رقم 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، حيث تم تصفية ما يصل إلى 60 جنديا و3 مدرعات قتالية وشاحنتين نصف نقل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه تم تصفية ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا و4 مدرعات قتالية و5 مركبات في اتجاه كراسني ليمان بدونيتسك بواسطة ضربات جوية ومدفعية روسيا على نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية لفرقة الدفاع الإقليمي رقم 110 ، فيما نجحت العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية في هزيمة وحدات اللواء المحمول جوا رقم 25 واللواء الميكانيكي رقم 60 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 50 جنديا و3 ناقلات جند مدرعة و4 شاحنات صغيرة.

وأوضح أن خسائر العدو في اتجاه جنوب دونيتسك بلغت أكثر من 70 جنديا و5 مركبات مدرعة و6 مركبات ، كما أصابت القوات الصاروخية 73 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، إضافة إلى نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 86 مقاطعة.

وأكد كوناشينكوف أنه تم تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات "إس-300" بالقرب من قريبة ليبدين بمنطقة سومي ، كما تم تدمير 8 طائرات مسيرة في منطقة خيرسون وبجمهورية لوغانسك الشعبية وبمنطقة نيكولاييف.



