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الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة لنهاية يناير

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:34 م
الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة لنهاية يناير مبادرة كلنا واحد
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تعلن وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولى عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.
 
وفى ذات السياق قامت وزارة الداخلية بالدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.. يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
 
مبادرة كلنا واحد (1)
مبادرة كلنا واحد (1)

مبادرة كلنا واحد (2)
مبادرة كلنا واحد (2)

مبادرة كلنا واحد (3)
مبادرة كلنا واحد (3)

مبادرة كلنا واحد (4)
مبادرة كلنا واحد (4)

مبادرة كلنا واحد (5)
مبادرة كلنا واحد (5)

 


مبادرة كلنا واحد

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

كلنا واحد

الرئيس عبد الفتاح السيسى



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