الداخلية تستهدف 7 مصانع وشركات غير مرخصة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شنت الإدارة العامة ل شرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية، البحيرة".

أسفرت جهودها فى مجالى حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة - المواد الغذائية" عن ضبط 7 قضايا (4 مصانع – 3 شركات "6 منهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (123,1 طن مواد خام ومنتج نهائى لمركزات وأعلاف حيوانية وداجنة مصنعة من مواد مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات - 102 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات وأسمدة زراعية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة- 40,5 طن مواد خام عبارة عن "توابل، حاصلات زراعية، ملح طعام، خل، زيوت" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم فى تصنيع المخللات).