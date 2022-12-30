اليوم السابع
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الداخلية تستهدف 7 مصانع وشركات غير مرخصة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 01:44 م
الداخلية تستهدف 7 مصانع وشركات غير مرخصة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية، البحيرة".
 
أسفرت جهودها فى مجالى حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة - المواد الغذائية" عن ضبط 7 قضايا (4 مصانع – 3 شركات "6 منهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (123,1 طن مواد خام ومنتج نهائى لمركزات وأعلاف حيوانية وداجنة مصنعة من مواد مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات - 102 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات وأسمدة زراعية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة- 40,5 طن مواد خام عبارة عن "توابل، حاصلات زراعية، ملح طعام، خل، زيوت" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم فى تصنيع المخللات).
       
 

الداخلية

حملات امنية

المسطحات

حوادث



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