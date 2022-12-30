وأضافت الهيئة، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن القوات المسلحة الروسية نفذت، أمس الخميس، 85 ضربة صاروخية و35 غارة جوية.

وأشارت إلى استمرار تهديد البنية التحتية الحيوية عن طريق الغارات الجوية والصواريخ الروسية، لافتة إلى أن الروس يواصلون إثارة الرعب ضد المدنيين الأوكرانيين.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاول تنفيذ عمليات هجومية في اتجاه باخموت وتحسين موقعها التكتيكي في اتجاهي ليمان وكوبيانسك.

وفي سياق متصل، قال أوليكسي كوليبا رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، تمكنت الليلة الماضية من صد هجوما بطائرات بدون طيار على أهداف البنية التحتية في كييف.