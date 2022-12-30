الأوقاف الفلسطينية : 70 ألفا أدوا صلاة الجمعة بـ"الأقصى" رغم قيود الاحتلال

أ ش أ

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى، من القدس وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة على بوابات المسجد اعتقلت المواطنين الثلاثة - لم تتسن معرفة هوياتهم - من باحات المسجد، ونقلتهم إلى أحد مراكزها في مدينة القدس المحتلة.