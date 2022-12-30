افتتاح العيادات المسائية بعيادة الطور الشاملة لخدمة الأهالى بجنوب سيناء

سيتم افتتاح العيادات المسائية بعيادة الطور الشاملة بحى المنشية بمدينة الطور لخدمة جميع مواطنى جنوب سيناء، مجانا لمنتفعى التأمين الصحى، وبأسعار رمزية لغير منتفعى التأمين الصحى، وذلك يوميا من الساعة 6 إلى 10 مساءًا ماعدا الجمعة ابتداءًا من 31 ديسمبر الحالى، بالتخصصات الآتية (ممارس عام / باطنى / أطفال / عظام / جراحة / أنف وأذن وحنجرة )، لتوفير أفضل رعاية صحية لأهالى محافظة جنوب سيناء.
يأتى ذلك تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية وتكليلا لمجهودات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتنسيق مع الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير أفضل خدمة طبية لأهالى محافظة جنوب سيناء.
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