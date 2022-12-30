اعترافات لص المواطنين بروض الفرج: بستغل كبر سنهم وبسرق الفيزا الخاصة بهم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى، أقر بارتكابه وقائع سرقة سابقة، مؤكدا انه يستغل كبر سنهم ويقوم باستبدال الفيزا بأخرى بعد مساعدتهم فى سحب أموال ومعرفة الرقم السرى الخاص بالفيزا.

تعود الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط المتهم وبحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين- مبلغ مالى، وبمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.