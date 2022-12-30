ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية فى الولايات المتحدة لـ 61 شخصا

وكالات الأنباء

ارتفع عدد قتلى العاصفة الثلجية التاريخية التى ضربت الولايات المتحدة خلال فترة عيد الميلاد، إلى 61 على الأقل بعد أن أعلنت السلطات، ، تسجيل حالتى وفاة جديدتين.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، سجلت الوفيتان فى مقاطعة إيري بولاية نيويورك، حيث تقع مدينة بوفالو. وقال مسؤول المقاطعة، مارك بولونكارز، إن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيها، لافتا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأوضح أنه تم العثور على 4 من الضحايا في سيارات، و11 في منازل، و17 في الخارج.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تخشى السلطات أن يتسبب الذوبان السريع للثلوج في حدوث فيضانات.

وقال بولونكارز: "لحسن الحظ يبدو أن الفيضانات ستكون محدودة. هناك إمكانية وقوع فيضانات لكن يبدو أنها لن تكون خطيرة".

وأضاف أنه تمت إعادة التيار الكهربائي في كل أنحاء المقاطعة.

وضربت العاصفة بقوة منطقة بوفالو، التي تشهد عادة فصول شتاء قاسية. ومع ثلوج غزيرة ورياح باردة وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، تسبب سوء الأحوال الجوية بحال من الفوضى لدرجة أن فرق الإنقاذ وجدت نفسها عالقة.

وسيطر الطقس البارد بمستويات متفاوتة على جزء كبير من البلاد، حتى ولايتي تكساس وفلوريدا، غير المعتادتين على مثل هذه الأحوال الجوية.

وتسببت العاصفة أيضا في اضطرابات كبيرة في المطارات، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.