اليوم السابع
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إيلون ماسك يكشف عن تعديلات مرتقبة عبر تويتر فى يناير

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:12 م
إيلون ماسك يكشف عن تعديلات مرتقبة عبر تويتر فى يناير إيلون ماسك
كتب آسر أحمد

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كشف الرئيس التنفيذى لشركتى تويتر وتسلا للسيارات الكهربائية الملياردير إيلون ماسك، عن بعض التعديلات المرتقبة عبر منصة التغريدات القصيرة خلال شهر يناير المقبل، حيث أعلن عبر حسابه الشخصي عن بعض المزايا المنتظرة خلال الشهر المقبل والتي ستسمح للمغردين.

يأتي هذا التعديل، بعد انخفاض أشهر تسلا أمس، بنسبة 70٪ تقريبًا منذ بداية هذا العام، مع انخفاض هائل بنسبة 40٪ في ديسمبر وحده، وأشار Phil Rosen من Insider إلى أن Tesla كانت واحدة من أسوأ الأسهم أداءً في S&P 500.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لموظفيه ألا "ينزعجوا من جنون سوق الأسهم"، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز.
 
في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت إلى الموظفين أمس الأربعاء، اطلعت عليها رويترز، قال ماسك إنه يعتقد أن تسلا ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض على المدى الطويل، وفقاً لموقع businessinsider.
 
تم ربط الانخفاض في أسهم Tesla بمخاوف بشأن تراجع الطلب على السيارات الكهربائية وإلهاء Musk عن طريق Twitter، مع انخفاض صافي ثروة الشركة، حيث انخفضت ثروة ماسك بنحو 140 مليار دولار هذا العام أيضًا. 

 


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