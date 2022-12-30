وذكر بيان صدر في هذا الشأن، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية أن القوات الروسية تواصل شن هجمات جوية مكثفة على العاصمة الأوكرانية ولكن في أعقاب الهجوم الصاروخي الأخير، الذي لم يسفر عن أي نتائج للدولة المعتدية، صمدت العاصمة في وجه هجوم شنته طائرات بدون طيار الليلة الماضية".

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية رصدت خمس طائرات انتحارية منها وتمكنت من تدميرها داخل المجال الجوي للعاصمة. ووفقا للبيانات الأولية، ضربت إحدى الطائرات مبنى إداريا في منطقة هولوسيفسكي. ونتيجة لذلك، دمر المبنى جزئيا وألحقت أضرار بنوافذ منزل سكني قريب.. مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين السكان المدنيين.



