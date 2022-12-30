أسعار النفط تسجل 83.79 دولار لبرنت و78.70 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، 83.79 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.70 دولار.

وانخفض احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي (SPR)، إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983 الأسبوع الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين والنفط في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات الفيدرالية.

وانخفض مستوى احتياطي البترول الاستراتيجي إلى 375.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى أقل من 378 مليون برميل منذ ديسمبر 1983، وقبل الأسبوع الماضي، سجل أدنى مستوى للاحتياطي منذ عام 1983 في 30 ديسمبر 1983 عندما بلغ 378.3 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر الضخ على مستوى البلاد لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، وفي محاولة للحد من ارتفاع أسعار الغاز والنفط ، أمر بايدن وزارة الطاقة أولاً بالإفراج عن النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي في 23 نوفمبر 2021 ، قائلاً إنه كان "جهدًا كبيرًا لتعديل سعر النفط" وخفض الأسعار في المتوسط.

وفقا لشبكة فوكس نيوز، في مارس، أعلن بايدن إطلاق 30 مليون برميل وإطلاق تاريخي بقيمة 180 مليون برميل في عقب حرب اوكرانيا وتأثيراتها الاقتصادية التي قلبت أسواق الطاقة العالمية.

في أكتوبر ، قال بايدن إن وزارة الطاقة ستصدر بيع 15 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، وهو الإصدار النهائي المرتبط بإعلان مارس. كما دعا وزارة الطاقة إلى الاستعداد "لمبيعات كبيرة إضافية من احتياطي البترول الاستراتيجي" طوال فصل الشتاء.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الطاقة عن خطة لشراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط كجزء من خطتها لبدء إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يتم منح العقود في أوائل يناير.

وقالت فوكس نيوز إن الحكومة الفيدرالية انشأت احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أن أقر الكونجرس قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها ، وهو تشريع جاء بسبب الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية عام 1973 .