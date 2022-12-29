اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة مرور مصر.. انفوجراف

الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:59 ص
6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة مرور مصر.. انفوجراف خطوات تساعدك فى الحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

6- فى حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.

 

انفوجراف
 

 


لوحات معدنية

اخبار الحوادث

بوابة مرور مصر

اخبار عاجلة

مزاد السيارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة