اليوم السابع
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%32.7 تراجعا فى واردات الغاز المسال بمنطقة الأمريكتين

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:00 ص
%32.7 تراجعا فى واردات الغاز المسال بمنطقة الأمريكتين الغاز الطبيعى
كتبت -مروة الغول

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بلغ إجمالى واردات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني من عام 2022 بمنطقة الأمريكتين حوالي 3.3 مليون طن مقابل 4.9 مليون خلال الربع المماثل من عام 2021، بتراجع نسبته 32.7 وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين.
 
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " بينما بلغ حجم واردات الغاز الطبيعى المسال في الربع الثالث حوالي 4 مليون طن مقابل 6.3 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بتراجع نسبته 36.5 ، حيث تراجعت واردات البرازيل، التي تعد السوق الرئيسية في المنطقة، بفضل تحسن إنتاج الطاقة الكهرومائية بعد موسم غزير للأمطار، ومن ثم تراجع حاجة قطاع الكهرباء إلى واردات الغاز.
 
وبلغ إجمالى صادرات الغاز الطبيعى المسال فى السوق العالمي خلال الربع الثاني من عام 2022 حوالي 98.2 مليون طن، وهو أعلى من صادرات الربع المماثل له من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 5.4% بينما بلغ إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث 2022 حوالي 96.9 مليون طن، وهو أعلى أيضاً من صادرات الربع المماثل له من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 8.1%.
 
 و يعكس هذا النمو المستمر في الصادرات، تعافي السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال والدور المحوري له في تلبية نمو الطلب العالمي على الطاقة.
 
 وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "أنه و إجمالا، فقد بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 حوالي 293.7 مليون طن، مقابل 277.9 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 5.7%.
 
 
 
وأشار التقرير  أنه وإن استمرت الصادرات في النمو على هذا النحو خلال الربع المتبقي من عام 2022، فمن المتوقع أن تحقق التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال رقماً قياسياً بنهاية عام 2022 لم تشهده صناعة الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخها الممتد لأكثر من خمسة عقود.
 
 

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