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30 دولارا للدرجة الأولى.. السكة الحديد تعلن قيمة تذاكر قطار "تالجو" للأجانب

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:03 م
30 دولارا للدرجة الأولى.. السكة الحديد تعلن قيمة تذاكر قطار "تالجو" للأجانب قطار تالجو
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكة الحديد قيمة تذاكر قطار تالجو الجديد للأجانب، موضحة أن قيمة تذاكر الدرجة الأولى 30 دولار وقيمة تذكرة الدرجة الثانية 25 دولارا، ويسع القطار لـ492 راكبا للدرجتين، وتبلغ تذاكر الدرجة الأولى لقطار تالجو للمصريين 150 جنيها للدرجة الثانية، و200 جنيه للدرجة الأولى. 

 

وشغلت هيئة السكة الحديد قطار تالجو الجديد على خط القاهرة إسكندرية ليعمل فى مواعيد يومية ضمن جداول التشغيل، حيث سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية. 

 

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .

 

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.


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