198 ألف طالب بجامعة الإسكندرية يستعدون لامتحانات الفصل الدراسى الأول

وجه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب وكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022/2023 طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وطالب بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبى السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

كما تستعد مرحلة الدراسات العليا لامتحانات الفصل الدراسى الأول ونشر الجداول للطلاب وأعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عن جدول امتحانات الدراسات العليا ل11 تخصص فى دور الخريف 2022 - 2023 وهى التى تتم بدءا من 8 إلى 24 يناير المقبل على مدار 6 أيام متفرقة، وذلك فى مواد «القانون العام، القانون الخاص، الفقه الإسلامى، السياسة الشرعية، العلوم الجنائية، العلوم الإدارية، المرافعات، التحكيم، العلوم الاقتصادية والمالية، القانون الدولى، القانون البحري».

واعتمد الدكتور محمد الفقى، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، جدول الامتحانات فهى تبدأ فى تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وعلى الطالب الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة. لا يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد الميعاد المحدد، ويمتنع حضور الامتحان بدون إحضار البطاقة الجامعية. لا يسمح للطالب بدخول الامتحان إلا إذا كان مسجلًا للمقرر الذى سيؤدى الامتحان فيه .

ويمتنع على أى طالب دخول لجنة الامتحانات وبحوزته جهاز التليفون المحمول وإلا تعرض للمسائلة القانونية باعتبار أن هذا الفعل يشكل شروعًا فى الفل

وشدد أنه حل تعارض امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وتقتصر امتحانات التعارض على المقررات الاختيارية التى تتعارض مع المقررات الإجبارية فى نفس اليوم، وعلى الطالب إخطار إدارة الدراسات العليا بالكلية بالمقررات المتعارضة فى موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ إعلان هذا الجدول. تعقد امتحانات التعارض يومى الخميس 26 يناير المقبل والسبت الموافق 28 من ذات الشهر.