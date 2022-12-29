اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وزير الداخلية يبحث مع مساعديه خطط تأمين احتفالات رأس السنة.. فيديو

الخميس، 29 ديسمبر 2022 06:23 م
وزير الداخلية يبحث مع مساعديه خطط تأمين احتفالات رأس السنة.. فيديو وزير الداخلية يبحث مع مساعديه خطط تأمين احتفالات رأس السنة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية، تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
 
 
 

الداخلية

حوادث

تامين الاعياد

راس السنة

احتفالات راس السنة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة