وزير الداخلية يبحث مع مساعديه خطط تأمين احتفالات رأس السنة.. فيديو

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية، تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
وزير الداخلية يبحث مع مساعديه خطط تأمين احتفالات رأس السنة.. فيديوالخميس، 29 ديسمبر 2022 06:23 م
وزير الداخلية يبحث مع مساعديه خطط تأمين احتفالات رأس السنة
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