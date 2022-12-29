ننشر مواقيت الصلاة الخميس 29/12/2022 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 45: 2

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:26

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 2:47

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 2:40 م

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02

وقت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:37 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 48: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:27